Gemeente ontvangt prestigieus Europees label voor klimaatneutrale en slimme steden: “Toekenning was niet vanzelfsprekend”

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) ontvangt het label. Foto: gemeente Groningen

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) heeft woensdag in Brussel het Europese missielabel ‘100 Climate Neutral and Smart Cities’ in ontvangst genomen. Met de toekenning behoort Groningen tot de Europese kopgroep van steden die daadwerkelijk werken aan de vermindering van CO₂-uitstoot.

Groningen neemt sinds 2023 deel aan de missie van de Europese Commissie: ‘2030: 100 Climate Neutral and Smart Cities’. Na de eerste aanvraag werd de stad geselecteerd als één van de zeven Nederlandse en in totaal 112 steden. Voor verdere deelname kijkt de Europese Commissie naar uitgewerkte plannen voor het zo snel mogelijk verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Groningen heeft deze plannen vorig jaar september ingediend, gebaseerd op de routekaart ‘Groningen CO₂-neutraal’, met herkenbare en uitvoerbare plannen als leidraad.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energietransitie legt uit dat de toekenning niet vanzelfsprekend was, omdat de Europese Commissie aanstuurt op 2030 terwijl de gemeente in haar plannen uitgaat van 2035. “Toch hebben wij dat duidelijk uit kunnen leggen,” aldus Broeksma. “Voor onze plannen hebben wij gekeken naar in hoeverre de Groninger gemeenschap en de gemeente invloed kunnen hebben op de uitstoot, met speciale aandacht voor de uitvoerbaarheid. Hieruit bleek dat CO₂-neutraliteit in 2030 niet realistisch is, maar dat we in 2035 bijna alle plannen kunnen uitvoeren. Concrete voorbeelden zijn de wijk- en isolatieaanpak, WarmteStad en lokale energieopwekking. Dit missielabel is een mooie bevestiging van het feit dat we goed op weg zijn.”

Hoewel het missielabel geen directe financiering oplevert, geeft het de gemeente wel toegang tot een cruciaal Europees netwerk van kennis en faciliteiten. De voordelen zijn onder meer: toegang tot een groot kennisnetwerk en financiële netwerken, directe EU-ingangen voor samenwerkingen en een sterkere positie bij het aanvragen van door Europa gesubsidieerde projecten. Groningen werkt met de toekenning samen met de andere Nederlandse missiesteden en de rijksoverheid aan het versnellen van de transitie naar CO₂-neutraal. Deze kennis wordt ook gedeeld met andere Nederlandse gemeenten.