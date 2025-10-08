Gemeente houdt Zivver voorlopig in gebruik, maar sluit toekomstige veranderingen niet uit

De gemeente Groningen blijft voorlopig gebruikmaken van het softwarebedrijf Zivver, ondanks dat het recent is overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kiteworks. De gemeente onderzoekt, naar aanleiding van zorgen uit de gemeenteraad, wel of de veiligheid en privacy ook op termijn goed gewaarborgd blijven.

Een groot deel van de raadsfracties stelde een maand geleden vragen over de overname door Kiteworks, omdat dit Amerikaanse bedrijf niet onder Europese privacywetgeving valt. Volgens onderzoeksplatform Follow the Money heeft dit bedrijf banden met het Israëlische leger en valt niet onder de Europese privacyregels. Gevoelige data die wordt verstuurd via Zivver, zou daardoor mogelijk in verkeerde handen kunnen komen.

Ook het gemeentebestuur las het artikel en liet daarom een onderzoek uitvoeren. Op basis hiervan is er, zo stelt het college, voorlopig geen reden om te stoppen met Zivver. Het college wijst onder meer naar de ‘zero-access encryptie’van Zivver in Europa. Daardoor zou niemand, ook Kiteworks en de Amerikaanse overheid niet, toegang kunnen krijgen tot de inhoud van e-mails en bestanden. Ook gelden de Europese en Nederlandse privacyregels nog steeds, benadrukt het college.

Extra informatie ingewonnen voor beslissing langere termijn

Maar of Zivver ook op de middellange termijn actief blijft binnen gemeentelijke instanties (GGD, WIJ, RIGG en de Ombudsman) is nog maar de vraag. De komende tijd worden het onderzoek en aanvullende technische informatie gebruikt om te beslissen of het gebruik van Zivver ook op de middellange termijn verantwoord blijft.

“Dan zijn we in staat een weloverwogen afweging te maken over de vraag of de overname aanleiding vormt om Zivver te heroverwegen”, besluit het gemeentebestuur. “Uiteraard zullen we ook bezien welke lessen we uit deze casus kunnen leren.”