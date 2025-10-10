Gemeente Groningen plant half november nieuw groen aan rond Brailleweg

Foto: Henk Veenstra voor Aanpak Ring-Zuid

Half november start de gemeente Groningen met het aanleggen van nieuw groen rondom de Brailleweg. De werkzaamheden duren naar verwachting tot half december. Daarmee wordt het laatste deel van de herinrichting van de Brailleweg afgerond.

De aanleg van het groen was eerder nog niet uitgevoerd binnen het project Aanpak Ring Zuid. De gemeente heeft deze werkzaamheden nu overgenomen van Combinatie Herepoort. Nu het plantseizoen is begonnen, gaat de gemeente het gebied opnieuw inrichten met bomen, struiken en bloemen.

Het gaat om het gebied van de Brailleweg zelf (tussen de Parkweg en de Vondellaan, inclusief het fietspad langs het kanaal), de oostzijde van het Hoornse Diep en de Maaslaan. In totaal worden 207 nieuwe bomen geplant, samen met verschillende soorten haagbeplanting, sierheesters en bloemen. Ook wordt de bodem verbeterd voordat de aanplant begint. Verder komt bij de fietsoversteek van de Brailleweg, op de plek van de tijdelijke fietsenstalling, een nieuwe en definitieve stalling.