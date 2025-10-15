Gemeente dringt bij NS aan op snel herstel gesloten invalidetoilet Hoofdstation; hufterproof maken blijkt ingewikkeld

De NS onderzoekt mogelijkheden om het invalidetoilet op het Hoofdstation ‘hufterproof’ te maken. De gemeente dringt er bij de vervoerder op aan om het toilet zo snel mogelijk weer in bedrijf te krijgen, aangezien deze voorziening ook dienstdoet als nachttoilet.

“Mijn fractie maakt zich samen met GroenLinks zorgen over de ontoegankelijkheid van openbare toiletten op het Hoofdstation,” vertelt SP-raadslid Hans de Waard. “Uit berichtgeving van het Dagblad van het Noorden blijkt dat het invalidetoilet regelmatig slachtoffer is van vandalisme. Het gevolg is dat het op dit moment onmogelijk is om na 21.00 uur gebruik te maken van een toilet op het station. Daarnaast is bij de vernieuwing van het Hoofdstation niet voor gekozen om het aantal toiletten uit te breiden. Hoe verhoudt deze situatie zich tot onze ambities?”

De vragen worden beantwoord door wethouder Philip Broeksma (GroenLinks), die de afwezige portefeuillehouder vervangt. “Toiletten zien wij als een basisvoorziening die aanwezig hoort te zijn op belangrijke knooppunten in de openbare ruimte,” stelt Broeksma. “Op het Hoofdstation zijn zeven toiletten aanwezig, waaronder één invalidetoilet dat in de nachtelijke uren beschikbaar is als nachttoilet. Als we kijken naar het aantal bezoekers, dan voldoen deze aantallen toiletten aan de behoefte.”

Broeksma benadrukt verder: “Bij de herinrichting van het vernieuwde Hoofdstation hebben we rekening gehouden met de inclusiviteit en de toegankelijkheid van het gebied. We vinden het belangrijk dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken.” Toch is het volgens Broeksma correct dat het toilet in de nachtelijke uren soms niet beschikbaar is vanwege vandalisme. “De NS neemt dit volledig serieus en wil de schade zo snel mogelijk verhelpen. Daarnaast onderzoekt men de mogelijkheden om het invalidetoilet beter te beschermen tegen vandalisme, maar daarvan is duidelijk geworden dat dit een ingewikkeld proces is. Als gemeente blijven we deze situatie monitoren.”