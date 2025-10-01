Gemeente blij met eerste effecten nieuwe parkeermaatregelen, aantal tarieven kan lager

Foto: Joris van Tweel

Het gemeentebestuur van Groningen heeft woensdag de eerste resultaten van het nieuwe parkeerbeleid gedeeld. Sinds begin dit jaar gelden in verschillende wijken nieuwe parkeerregels, inclusief een aangepaste bezoekersvergunning. Volgens het college heeft dit geleid tot meer ruimte voor bewoners en bezoekers en een daling van de parkeerdruk in de wijken waar betaald parkeren is ingevoerd.

De bezoekersvergunning werd vorig jaar aangepast naar een systeem van 150 uur per jaar, met een vast tarief van 37,50 euro en een bijkoopprijs van 0,50 euro per uur. Het college constateert nu dat zo’n 85 procent van de vergunninghouders daardoor minder betaalt dan voorheen. Bewoners die veel bezoek hebben, kunnen volgens het college bij de tariefverlaging nog steeds voordeliger uitkomen.

Door de nieuwe regeling is het aantal bezoekersvergunningen flink gestegen: bijna vijfduizend vergunningen extra, een stijging van ongeveer 21 procent. Volgens de gemeente biedt dit voldoende parkeermogelijkheden voor de meeste bewoners. Daarom kunnen de prijzen nu ook deels omlaag: het college stelt voor het tarief te verlagen naar 25 euro per jaar en het bijkooptarief naar veertig cent per uur.

Ook maatschappelijke parkeervergunningen werk goed, aldus het gemeentebestuur. Organisaties zoals vrijwilligersclubs en hobbyverenigingen gaan over van een weeksaldo naar een maandsaldo van 150 uur. Het tarief is bijna gehalveerd van 131,40 naar 65,70 euro. Dit moet het gebruik van de vergunning toegankelijker maken en tegelijk het parkeren op straat beter reguleren.

‘Meer ruimte voor fietsen, lopen en groen’

Door de uitbreiding van de kortparkeertarieven en betaalde parkeertijden kiezen meer mensen voor parkeergarages en P+R-terreinen, stelt het college Hierdoor ontstaat meer ruimte op straat voor fietsen, lopen, groen en klimaatmaatregelen. Ook nieuwe parkeervergunningen voor specifieke doelgroepen, zoals mantelzorgers en laadpunten, helpen het maatschappelijk verkeer beter te faciliteren.

Voor nu concludeert het college daarom dat de eerste resultaten positief uitpakken voor bewoners, bezoekers en maatschappelijke organisaties. Maar de gemeente benadrukt dat de effecten van alle maatregelen pas volledig zichtbaar zullen zijn na 2026, wanneer een jaar van gegevens beschikbaar is. Dan volgt ook een volledige evaluatie van het pakket parkeermaatregelen.