Geld voor AI-fabriek in Groningen is binnen: ‘Fantastische kans voor het noorden’

De financiering voor de komst van een AI-fabriek in Groningen is rond. Europa investeert ruim 71 miljoen euro in het project, waarmee de bouw van een supercomputer en een expertisecentrum van start kan gaan. Samen met 60 miljoen euro uit de Economische Agenda van Nij Begun en bijna 70 miljoen van het kabinet is het benodigde bedrag compleet.

Met de toekenning van de Europese financiering is het totaal benodigde bedrag van 200 miljoen euro binnen en kan de bouw van de twee onderdelen van de ‘fabriek’ (een expertisecentrum in het Niemeyer-gebouw en een krachtige supercomputer elders) volgend jaar beginnen. Het nieuwe expertisecentrum moet komende zomer openen en een klein jaar later moet ook supercomputer op volle kracht zijn.

Roelien Kamminga, burgemeester van Groningen en coördinerend bestuurder van de Economische Agenda binnen Nij Begun, noemt het binnenhalen van het geld en de bouw van de fabriek ‘een grote stap vooruit voor Noord-Nederland’: “Dit is een fantastische kans voor het noorden. We bouwen hier niet alleen aan technologie, maar aan oplossingen die het dagelijks leven verbeteren van snellere diagnoses in de zorg tot slimmere landbouw en betere publieke dienstverlening.”

Staatssecretaris Eddie van Marum ziet de komst van de AI-fabriek ook als belangrijk voor heel Nederland en de rest van het continent. Het kabinet zette vaart achter de financiering van de AI-fabriek om Europa digitaal sterker maken en minder afhankelijk van landen als de Verenigde Staten en China: “Met de AI-fabriek zetten we niet alleen Groningen internationaal op de kaart. Het centrum trekt talent en bedrijven aan en versterkt onze positie binnen het Europese AI-netwerk.”