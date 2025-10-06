Geïmproviseerde huiskamer op Nieuwe Markt tijdens Wereld Daklozendag

Aanstaande vrijdag 10 oktober, tijdens Wereld Daklozendag, staat er een huiskamer in de buitenlucht op de Nieuwe Markt. In de geïmproviseerde huiskamer gaat Stichting van de Straat het gesprek aan met voorbijgangers. Met de actie wil de stichting aandacht vragen voor dakloosheid.

De ‘Huiskamer van Morgen’ is onderdeel van de landelijke campagne ‘Dakloosheid Voorbij’, en wordt in Groningen georganiseerd door de samenwerkende partijen van Stichting van de Straat – waaronder Wender, WerkPro, het Leger des Heils, Open Hof, Terwille en LIMOR.

‘Dakloosheid is een woonprobleem’

Met de actie willen de initiatiefnemers laten zien dat dakloosheid iets is wat iedereen kan overkomen en we samen moeten oplossen. Het is volgens de organisatie een woonprobleem.

