‘Gabber-vaders’ uit Stad willen Groningse housetraditie nieuw leven inblazen: ‘Kinderen zijn groot, nu kunnen wij weer losgaan’

Een groep Groningse dj’s en producers uit de jaren negentig wil de regio opnieuw op de kaart zetten binnen de house- en hardcore-scene. De groep ‘old school gabbers’ gaat weer los onder de naam G-Force Syndicate, nu hun kinderen oud genoeg zijn om zelf uit te gaan.

De twaalf dj’s en producers waren, naar eigen zeggen, allemaal actief in de hoogtijdagen van de gabber- en early-hardcore-scene. De muziekstijl maakt de laatste tijd weer een comeback, mede door de populariteit van het nummer Europapa van Joost Klein. Volgens de oprichters van G-Force Syndicate is Groningen altijd een belangrijke stad geweest binnen deze stroming.

“Veel mensen kennen nog G-Town Madness,” zegt initiatiefnemer Jan Woldhuis, die in de jaren negentig zelf een contract had bij Thunderdome. “Wij willen met G-Force Syndicate die Groningse trots weer laten horen.”

Eerste optreden in de FIXY

Om hun initiatief kracht bij te zetten, organiseert het collectief op vrijdag 31 oktober een eerste evenement in de FIXY aan de Oosterstraat. Nieuwe en oude producties in de stijl van de klassieke gabber- en hardcorescene komen dan voorbij, aldus Woldhuis.

Het optreden moet de start vormen van meer lokale evenementen en samenwerkingen. Ze hopen dat zowel oude fans als een nieuwe generatie de energie van de vroege housejaren opnieuw zal ontdekken, besluit Woldhuis: “De meesten van ons hebben nu een gezin. Onze kinderen gaan tegenwoordig zelf naar feestjes. Daardoor hebben wij weer ruimte om terug te keren naar wat we het liefst doen: oldschool losgaan op de muziek waar we mee zijn opgegroeid.”