G-team voetbalvereniging Gorecht dreigt stil te vallen: “We zoeken dringend nieuwe spelers”

Het G-team van voetbalvereniging Gorecht uit Haren wil heel graag wedstrijden kunnen spelen. Op dit moment is dat onmogelijk omdat het team uit te weinig spelers bestaat. Voorzitter Dick Jager van de voetbalvereniging doet daarom een oproep.

Dick, wat is het G-team precies?

“Bij vv Gorecht vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. We hebben seniorenteams, vrouwenteams en ook kinderen kunnen bij ons terecht. Met zo’n 1.100 leden zijn we een behoorlijk grote vereniging. Eén van de teams die we hebben is het G-team. Op elk team zijn we trots, maar op dit team misschien net een beetje meer. In dit team spelen namelijk mensen die te maken hebben met een lichte tot matige verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Net als elk ander team spelen ze wedstrijden en hebben ze hun trainingsuren.”

Maar nu is er een probleem…

“Dat kun je wel zeggen inderdaad. Op dit moment bestaat het team uit zeven spelers, en dat is te weinig. In het afgelopen seizoen hadden we er nog tien, maar door omstandigheden hebben een aantal spelers moeten stoppen. We hebben al flink op de trommel geslagen, met als resultaat in ieder geval één aanmelding. Maar zeven spelers is te weinig. Het veldteam bestaat namelijk uit acht spelers, waaronder een keeper, en het liefst wil je ook een aantal wisselspelers hebben. Het heeft als consequentie dat er op dit moment geen wedstrijden gespeeld kunnen worden.”

Waarbij jullie dus hopen dat er zich voetballers aan gaan melden…

“Dat is onze hoop. VV Gorecht is een gezellige club, waarbij we vinden dat iedereen mee moet kunnen voetballen. Het plezier staat ook echt voorop. Bij voetbal heb je nu eenmaal wedstrijden die je wint en verliest, maar het belangrijkste is dat na afloop iedereen een leuke dag heeft gehad. Mensen die in ons G-team spelen, betalen trouwens geen contributie. Het team heeft twee trainers, waarbij één van hen in het eerste elftal speelt. Elke dinsdagavond wordt er getraind op sportpark De Koepel in Haren, en op zaterdag worden er wedstrijden gespeeld.”

Staat dit hele elftal nu stil?

“Nee, gelukkig niet. Op dinsdagavond wordt er door het team gewoon getraind. Wedstrijden spelen voor vv Gorecht is op dit moment niet mogelijk, maar we hebben goede contacten in de regio. In goed overleg hebben we kunnen regelen dat de spelers nu op zaterdagen in Assen kunnen spelen. Het liefst zien we ze natuurlijk op zaterdagen weer in actie in Haren, en daarom de oproep.”

Het huidige voetbalseizoen is ongeveer zes, zeven weken geleden begonnen. Is dit seizoen nu een verloren seizoen?

“Dat hoeft geen probleem te zijn. De competitie heeft startmomenten in september en in januari. Mocht het lukken om een team rond te krijgen, dan begint in januari de competitie. De trainingen gaan deze periode gewoon door. Dus in de beste omstandigheden kunnen we het team in zijn volledigheid op dinsdagen laten trainen, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de competitiestart in januari.”

Moeten de voetballers beslist uit Haren komen om bij jullie te kunnen voetballen?

“Nee, iedereen is welkom. De enige eis die we hebben is dat een voetballer 16 jaar of ouder moet zijn. Maar of deze nu in Haren, Glimmen of Ten Boer woont: je bent bij ons van harte welkom. En dat geldt ook voor de ervaring. Het maakt niet uit of je wel of niet al in een voetbalteam hebt gespeeld. Zonder ervaring kunnen we je hier van alles leren. En mocht je nog wat twijfelen: kom gerust eens op de dinsdag langs bij de training. Je mag langs de zijlijn toekijken, je kunt in gesprek met de voetballers. Kom gerust eens de kat uit de boom kijken.”

Wat is de waarde van dit G-team?

“Die is groot. Tien jaar geleden is dit team opgestart. Astrid van der Steeg heeft daar toen, en overigens nog steeds, een hele belangrijke rol in gespeeld. Vanwege de situatie van één van haar kinderen heeft ze zich ingezet voor het opstarten van dit team. En dat is een succes geworden. Het is belangrijk voor de voetballers van dit team zelf: het biedt een stukje houvast, het biedt gezelligheid en je bent sportief en gezond bezig. Wij hopen dat we het team weer heel snel compleet zullen hebben.”

Het G-team van vv Gorecht traint iedere dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur op sportpark De Koepel in Haren. Meer informatie en je aanmelden voor het team kan via deze website.