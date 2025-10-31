Futsal Groningen wint ruim van Heracles, Drs. Vijfje even koploper na winst in Middelburg

Amin Ouhida neem de corner waaruit de 1-0 valt - Foto: Wouter van der Maden

De zaalvoetballers van Futsal Groningen hebben vrijdagavond in de Eredivisie met ruime cijfers van Heracles Almelo Futsal gewonnen. Aan de andere kant van het land wonnen ook de dames van Drs. Vijfje op het hoogste niveau. Middelburg werd met 5-2 verslagen.

Futsal Groningen kwam na ruim drie minuten op voorsprong toen een corner van Amin Ouhida via een Heracles-speler in het doel belandde. Halverwege de eerste periode verdubbelde Martijn Delger de score door een vrije trap prachtig binnen te schieten. Ruim een minuut later vond hij wederom het net, waardoor de ploeg van Monty Albadawi met een ruime voorsprong de rust in ging: 3-0.

Ook de tweede helft kon Heracles, ondanks een meevoetballende keeper, weinig terugdoen in Europapark. Groningen kreeg veel grote kansen om de score verder uit te bereiden, maar kwam pas halverwege de tweede helft weer tot scoren dankzij Karim Layeb. Aleksander Jankovic kreeg samen met Yadi da Casto in de slotfase nog wat speelminuten van coach Monty Albadawi en beloonde zichzelf met de vijfde en laatste treffer van de avond.

Drs. Vijfje wint overtuigend in Middelburg

Aan de andere kant van het land deden de zaalvoetbalsters ook goede zaken in de Eredivisie: Drs. Vijfje won met 5-2 ruim van Middelburg, waardoor de dames even bovenaan stonden in de eredivisie.

Silke van der Wal opende de score, waarna Jildou Koning de 2-0 op het scorebord zette. Middelburg wist zich dankzij twee snelle tegentreffers nog terug in de wedstrijd te spelen, maar dankzij Sam Bosma, een eigen doelpunt van Middelburg en Laurien de Jonge keerden de Groningers met ruime cijfers terug naar Stad.