Futsal Groningen rukt op naar vierde plek, monsterscore Drs. Vijfje

Foto Wesley Ferwerda: Futsal Groningen - FC Eindhoven

Futsal Groningen heeft vrijdagavond met 4-3 gewonnen van hekkensluiter ZVV Kroeven.

Kroeven komt uit Roosendaal, maar de wedstrijd werd in Breda afgewerkt. Moes Albadawi opende de score voor Groningen. Kroeven kwam echter terug en nam een 2-1 voorsprong.

Na de pauze maakte Luciano Matulessy gelijk en zorgde Albadawi met zijn tweede voor een hernieuwde Groningse voorsprong. Toufik Faraouni tekende voor de 2-4. Het werd nog even spannend toen Kroeven er 3-4 van maakte.

Futsal Groningen rukte op naar de vierde plaats in de eredivisie met 13 punten uit 6 duels.

Vrouwen

Drs. Vijfje maakte thuis met 14-0 gehakt van hekkensluiter Fermonia Boys. Voor Vijfje scoorden onder meer Meike Arentz, Sam Bosma en Marielle Miedema. Vijfje staat tweede in de eredivisie met 12 punten uit 5 wedstrijden.