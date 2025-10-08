Friesestraatweg tussen Stad en Nieuweklap krijgt parallelwegen, busstroken en ongelijkvloerse kruising

Foto via Google Maps - Streetview

De Friesestraatweg (N355) tussen Groningen en Nieuwklap wordt flink aangepakt. Er komen parallelwegen voor lokaal verkeer en landbouwvoertuigen, twee nieuwe busstroken en een ongelijkvloerse kruising bij Slaperstil. De directe aansluiting van de Zijlvesterweg op de Friesestraatweg verdwijnt.

De parallelwegen zorgen ervoor dat landbouwverkeer en bewoners niet meer op de hoofdrijbaan van de Friesestraatweg hoeven te rijden. Dat moet de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren. De busstroken geven bussen een eigen rijbaan, zodat het openbaar vervoer sneller en betrouwbaarder kan rijden.

Bij Slaperstil komt een ongelijkvloerse kruising met een tunnel voor landbouwverkeer, fietsers en aanwonenden. Zo kunnen deze groepen de Friesestraatweg veilig oversteken. De Zijlvesterweg sluit daarna niet meer direct aan op de N355. De bereikbaarheid van woningen en landbouwgebied blijft via de parallelstructuur behouden.

Het ontwerp van de Friesestraatweg wordt alleen aan de zuidzijde van de weg aangepast. De noordzijde, met woningen en natuurwaarden, blijft vrijwel ongemoeid. Voor weidevogels in het gebied wordt gekeken naar compensatie in het Reitdiepdal.

Friesestraatweg wordt drukker, bewoners vrezen meer sluipverkeer

Volgens de gemeente zijn de maatregelen, die eerst nog door Provinciale Staten moeten worden goedgekeurd, nodig omdat de Friesestraatweg in de toekomst drukker wordt. Dat komt met name door nieuwe woningbouw aan de westkant van de stad Groningen. Er komen ongeveer 11.000 nieuwe woningen bij, waardoor meer mensen dagelijks de weg gebruiken.

Bewoners en belanghebbenden zijn bezorgd over een toename van de verkeersoverlast en sluipverkeer op de Friesestraatweg, stelt het gemeentebestuur.

Ongeveer een derde van de automobilisten kan wel overstappen op openbaar vervoer of de fiets. Voor de rest blijft de N355 de belangrijkste route naar de stad. Daarom zijn maatregelen zoals de parallelwegen en busstroken nodig om files te beperken en het verkeer veiliger te maken. Daarnaast komt veel doorgaand verkeer van plaatsen ten oosten van Groningen en van de A7. Voor dit verkeer is volgens het college weinig alternatief, dus zij blijven aangewezen op de auto.

Provincie, gemeente en rijk delen kosten, bouw begint over drie jaar

De aanleg van de busstroken kost drie miljoen euro, betaald door provincie en rijk. De gemeente betaalt ongeveer 14 procent van de totale kosten. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland van 2028 tot 2030.

Provinciale Staten moeten eerst het integrale ontwerp en de financiering goedkeuren. Daarna werken de provincie en gemeente samen aan de uitvoering, het beheer en onderhoud van de nieuwe Friesestraatweg.