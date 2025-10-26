Forward wint, stadsderby in Stadspark eindigt zonder doelpunten

Stadspark-Groninger Boys (Foto Martijn Minnema)

Maar twee wedstrijden met clubs uit de gemeente Groningen deze zondag. Forward won van Akkrum, de derby in de derde klasse tussen Stadspark en Groninger Boys eindigde zoals ie begon.

Forward boekte tegen Akkrum zijn tweede zege, het werd op Zernike 2-1. Forward komt daarmee op 6 uit 4 op plek 8 in de tweede klasse H terecht. Joep Roothooft bracht Forward voor rust aan de leiding. In de slotfase werd het 2-0, kort voor tijd kwam Akkrum op 2-1.

De derby in 3N tussen SC Stadspark en Groninger Boys eindigde in 0-0. Voor rust viel er voor beide doelen niet veel bijzonders voor, kansen waren zeer schaars. Kort voor rust kreeg Stadspark aanvaller Winston Bendt twee keer geel. Groninger Boys wist na rust niet van de man meer situatie te profiteren. Groninger Boys staat derde en ziet het gat met de foutloze koplopers Sellingen en Gieten groeien naar vijf punten. Stadspark staat met 8 uit 5 vijfde.