Forum Groningen viert 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname

Forum Groningen besteedt in november veel aandacht aan Suriname. Op 25 november is het namelijk precies vijftig jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland.

Op zondag 2 november is er een interview met Johan Fretz. Hij is de schrijver van het boek ‘Onder de paramariboom’. Het boek is gratis beschikbaar voor leners en bezoekers, zolang de voorraad strekt.

Zaterdag 15 november is een middag voor jong en oud, vol cultuur, literatuur, muziek en film. Er worden oude volksverhalen verteld, schrijver Karin Sitalsing vertelt over de Boeroes, een witte minderheid in Suriname, en de dag wordt afgesloten met live muziek van de band Trafassi.

Het hele programma is te lezen op forum.nl/suriname.