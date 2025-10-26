Forse schade bij verkeersongeluk Paterswoldseweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Paterswoldseweg zijn zondagmiddag twee personenauto’s fors beschadigd geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.10 uur nabij de kruising met de Lepelaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. Het lijkt erop dat de automobilisten van de twee voertuigen elkaar op één of andere manier geraakt hebben ter hoogte van een bocht. Daarbij ontstond er aan beide voertuigen forse schade.

Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulanceverpleegkundigen hebben de inzittenden gecontroleerd, waarna één van hen met onbekende verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Vanwege het ongeluk ondervond het overige verkeer flinke verkeershinder. Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen weggesleept.