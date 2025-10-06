Forse botsing tussen auto en fiets op Stationsweg

Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Stationsweg, de Hereweg en het Zuiderpark vond maandagmiddag een forse aanrijding plaats tussen een auto en een fietser.

Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Maar volgens omstanders is het waarschijnlijk dat de betrokken personenauto door rood is gereden. De bestuurder van de auto zo door de politie zijn meegenomen.

Het kruispunt werd grotendeels gestremd vanwege het ongeluk. Daardoor liep het verkeer behoorlijk vast.