Fleur Gräper (D66) uit Stad wordt burgemeester van Tilburg

Foto: Provincie Groningen/Balanina Photography

Oud-provinciebestuurder Fleur Gräper (D66) wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Tilburg. Dat maakte de gemeenteraad van de Brabantse stad donderdag bekend.

De voormalige gedeputeerde voor mobiliteit in Groningen, die onder meer de grote verbouwing van de zuidelijke ringweg in Stad in haar portefeuille had, volgt interim-burgemeester Onno Hoes op. Hoes nam de functie in Tilburg waar na het vertrek van Theo Weterings op.

Gräper studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en woont nog steeds in Stad. Ze is getrouwd, 50 jaar oud en moeder van twee studerende kinderen.

Gräper was sinds 1999 lid van de Groninger Provinciale Staten. Sinds 2015 is was namens D66 lid van het college van Gedeputeerde Staten in Groningen met onder andere mobiliteit, openbaar bestuur, Europa, P&O, Facilitaire Zaken en Sport in haar portefeuille. In augustus 2022 maakte Gräper bekend zich niet meer beschikbaar te stellen voor een nieuwe termijn als gedeputeerde na de Statenverkiezingen in maart vorig jaar.

Sindsdien werkt ze onder meer in de Raad van Toezicht van Stichting Het Groninger Landschap. Gräper was in 2024 demissionair staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap. Daarnaast bekleedt Gräper nu nog enkele nevenfuncties, onder andere als voorzitter van de landelijke programmacommissie van D66.