FIXbrigade genomineerd voor Duurzame Dertig: “Deze nominatie zet ons op de kaart”

FIXbrigade Groningen is samen met haar collega’s in de gemeenten Het Hogeland en De Fryske Marren genomineerd voor de Duurzame Dertig. Els Struiving vertelt dat de nominatie erg belangrijk is omdat het de organisatie op de kaart zet.

Els, hoe kregen jullie te horen dat jullie genomineerd zijn?

“Voor de Duurzame Dertig kun je je aanmelden. Een jury beoordeelt vervolgens of je genomineerd wordt. Mijn collega in Het Hogeland heeft ons aangemeld. Onlangs kreeg ik van haar te horen dat we genomineerd zijn. De Duurzame Dertig is een verkiezing voor mensen en bedrijven die hart hebben voor duurzaamheid. De verkiezing wordt redactioneel gedragen door Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, en georganiseerd in samenwerking met Circulair Friesland, Circulair Groningen-Drenthe en VNO-NCW MKB Noord.”

Dan krijg je dat te horen. Hoe blij ben je dan?

“Ja, echt ontzettend blij. Als FIXbrigades zijn we namelijk nog niet zo lang bezig. Wij zijn in Groningen begonnen in december 2023. In Het Hogeland en De Fryske Marren gebeurde dit later, waarbij in laatstgenoemde gemeente de brigade nog maar een jaar actief is. We zijn dus echt startende initiatieven. Deze nominatie is voor ons belangrijk omdat er daarmee een mogelijkheid ontstaat dat mensen ons leren kennen. Dat we breed bekend worden. En daar zijn wij bij gebaat. Door deze nominatie ben je in the picture.”

Aan het eind van deze maand worden de prijzen uitgereikt in Veenhuizen, maar met deze nominatie klinkt het alsof de hoofdprijs al binnen is…

“Nou, het zou ook heel mooi zijn om de prijs te winnen. Je wint dan een advertentiebudget van 50.000 euro waarmee je je duurzame initiatief kunt promoten. Dat zou heel waardevol zijn. Wij zijn non-profitorganisaties. We kunnen ons werk doen dankzij subsidies van bijvoorbeeld de gemeente. Ook komen er in Groningen donaties binnen van bewoners. Met het geld dat we ontvangen kunnen we bewoners helpen en kunnen we mensen opleiden. Wij maken zelf niet een product waar we van kunnen leven. We kunnen bestaan doordat andere partijen ons iets gunnen.”

Voor de mensen die de FIXbrigade niet kennen: wat doen jullie?

“Wij helpen huishoudens in de gemeente gratis met het verduurzamen van hun woning en het verlagen van de energierekening. Dit doen we door kleine energiebesparende maatregelen bij de mensen in hun woningen uit te voeren. Dan moet je denken aan het aanbrengen van radiatorfolie, het dichtmaken van kieren met tochtstrips en het vervangen van gloeilampen door energiezuinige LED-lampen. Ook geven we advies over energiebesparing door gedragsverandering: hoe kun je door ander gedrag energie besparen?”

Maken jullie kans op de prijs?

“Het gaat om een prijs waar voor gestemd kan worden. De afgelopen periode hebben we al flink wat aandacht besteed. Op zo’n moment kom je in gesprek met mensen. En wat je dan hoort is dat dit initiatief heel erg gewaardeerd wordt. Er wordt door mensen ook echt voor ons geduimd. En of we de prijs gaan winnen, we gaan het zien straks op 28 oktober. Maar met deze nominatie zijn we al heel erg blij.”