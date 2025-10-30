File door werkzaamheden op A7 tussen Hoogezand en Groningen

Op de A7 tussen Hoogezand en Groningen is donderdagmiddag een file van ongeveer twee a drie kilometer ontstaan door wegwerkzaamheden. Dat meldt 112Groningen.

De file is het gevolg van asfalteringswerkzaamheden die komend weekend plaatsvinden op de N7 vanaf Zuidbroek richting Stad. Van vrijdagavond 19 uur tot zondagochtend 6 uur is één rijstrook open in de richting van de stad.

De af- en toeritten 42 bij Sappemeer, 41 bij Hoogezand en 40 bij Foxhol zijn geheel gestremd.

Vanaf zondag 6 uur tot maandag 6 uur zijn vier af- en toeritten op de weghelft richting Zuidbroek gestremd. Het gaat om de af- en toerit 39 bij Westerbroek, 40 bij Foxhol, 41 bij Hoogezand, en 42 bij Sappemeer.

Omleidingsroutes worden aangegeven door gele borden en tekstkarren.