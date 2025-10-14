Fietspad Haren naar Glimmen wordt naar verwachting in 2026 aangepakt

Foto: Google Maps

Naar verwachting wordt er in het volgend jaar begonnen met de aanpak van het fietspad langs de Rijksstraatweg van Haren naar Glimmen. Het pad verkeert al geruime tijd in slechte staat. Daarover schrijft Haren de Krant.

De wens om het fietspad te vernieuwen ligt al geruime tijd op tafel. In 2022 liet de gemeente weten dat dit project moest wachten vanwege de reconstructie van de weg tussen de beide dorpen en de aanleg van nieuwe riolering. De verwachting toen was dat er in 2023 gestart zou worden, maar de complexiteit zat tegen. Er liggen namelijk allerlei buizen, leidingen en kabels in de grond. Het werk moet met veel partijen, zoals het Waterbedrijf en Enexis, worden afgestemd. Daarnaast moest er met alle aanwonenden gesproken worden over de bereikbaarheid. “Tijdens het proces zijn we ook nog zaken tegengekomen die we van tevoren niet voorzien hadden,” laat een woordvoerder van de gemeente aan de krant weten.

Toch lijkt er nu licht aan het einde van de tunnel. Afgelopen zomer is er onderzoek gedaan naar het behoud van bomen. Alle bomen zijn stuk voor stuk onderzocht, en nu is gebleken dat een aantal bomen, die dreigden te moeten worden weggehaald, door andere keuzes of met wat hulp toch kunnen blijven. “De verwachting is dat we in 2026 gaan beginnen en voor 1 januari 2027 klaar zijn.” Daarmee wordt een langgekoesterde wens ingelost.

In 2022 bleek uit onderzoek van Haren de Krant dat ongeveer 75 procent van de deelnemende inwoners vond dat het fietspad tussen Haren en Glimmen het slechtste fietspad in de voormalige gemeente is. Daarbij werden typeringen als ‘vreselijk’ en ‘gevaarlijk’ gebruikt. Mensen ergeren zich aan de ribbels, de slordige reparaties en aan bobbels en scheuren, waardoor ongelukken kunnen gebeuren.