Fietsersbond pleit voor snelheidsverlaging en fietspaden Parkweg: ‘Gevaarlijk voor basisschoolkinderen’

Foto via Google Maps - Streetview

Het schoolgebouw aan de Parkweg, waar ODS De Starter en IKC De Suikerzijde zijn gevestigd, ligt aan een weg waar het volgens de Fietsersbond te hard gaat om veilig te kunnen fietsen.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Fietsersbond naar basisscholen die aan gevaarlijke 50 km/u wegen liggen zonder vrijliggend fietspad. Naast het schoolgebouw aan de Parkweg in Stad liggen er nog eens tien scholen in de provincie aan soortgelijke gevaarlijke wegen.

Landelijk blijkt volgens de Fietsersbond dat ruim 36.000 kinderen dagelijks langs dit soort wegen naar school fietsen. In veel gevallen is er alleen een bord dat waarschuwt voor een schoolzone, maar blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur.

Volgens de bond is dat gevaarlijk en moet de snelheid omlaag naar 30 kilometer per uur, zodat kinderen veiliger naar school kunnen fietsen. Landelijk zou een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom jaarlijks tientallen doden en honderden ernstige ongevallen kunnen schelen, stelt de bond op basis van het onderzoek.

De Fietsersbond roept gemeenten daarom op om rond scholen structureel maatregelen te nemen. Door de snelheid te verlagen, wegen opnieuw in te richten en veilige fietsroutes aan te leggen, moeten kinderen weer zelfstandig en zonder angst naar school kunnen fietsen.