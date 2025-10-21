Fietser komt ten val op Martinikerkhof

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Martinikerkhof is dinsdagavond een fietser ten val gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur ter hoogte van de hoofdingang van de Martinikerk, in het verlengde van de Sint Jansstraat. “Bij het ongeluk zijn een fietser en een scooterrijder betrokken”, meldt Ten Cate. “Hulpverleners vertellen dat de fietser vermoedelijk ten val is gekomen en daarbij de achterop de scooter is gebotst. De scooterrijder was aanvankelijk doorgereden maar is later naar de locatie van het ongeluk teruggekeerd.”

Ambulancemedewerkers hebben de fietser gecontroleerd. “Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is opgehaald door een bekende.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht.