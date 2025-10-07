Fietser gewond door aanrijding op oversteek Brailleweg

Foto: 112 Groningen

Op de nieuwe oversteek voor fietsers en voetgangers bij de Brailleweg vond dinsdagmiddag opnieuw een ongeluk plaats. Een overstekende fietser raakte gewond door een aanrijding met een personenauto.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en een deel van de weg werd afgezet. Het slachtoffer werd behandeld in een ambulance. Volgens aanwezigen is één van de betrokken partijen waarschijnlijk door rood gereden.

De nieuwe oversteek zorgt met enige regelmaat voor ongelukken. Sinds 2023 is de fietstunnel op deze plek verwijderd. In plaats daarvan is een gelijkvloerse oversteek met verkeerslichten aangelegd. De gemeente en projectorganisatie Aanpak Ring Zuid zoeken sinds mei naar verbeteringen, hoewel deze volgens de regels is aangelegd. Er wordt gedacht aan beter zichtbare verkeerslichten, opvallende borden en aangepaste belijning. De ontruimingstijden van de verkeerslichten (hoelang het duurt voordat de lichten op groen springen voor auto’s en op rood voor fietsers) zijn inmiddels aangepast.