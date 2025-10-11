Feestelijke 4 Mijl 4 You groeit qua aantal deelnemers: “Een medaille krijg je sowieso”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is misschien wel het vrolijkste sportevenement dat in de gemeente gehouden wordt: de 4 Mijl 4 You. Zaterdagavond wordt de tocht over ruim 6,4 kilometer, op de vooravond van de 4 Mijl, volbracht door zo’n vierduizend deelnemers. Volgens Johan Meijer van Golazo Noord-Nederland zit het evenement door een nieuwe opzet in de lift.

Johan, hoeveel inschrijvingen hebben jullie dit jaar?

“We zitten op ongeveer vierduizend inschrijvingen. In vergelijking met vorig jaar is er een groei zichtbaar. Dat we groeien heeft een aantal oorzaken. De afgelopen jaren begonnen we om 20.30 uur. Vanuit deelnemende zorgorganisaties was er een duidelijke wens om eerder te starten, omdat 20.30 uur wel heel laat was voor de cliënten. Maar we hadden voor 20.30 uur gekozen omdat de finish op de Vismarkt niet eerder opgebouwd kon worden. Daar hebben we naar gekeken. De finish vindt nu plaats op de Grote Markt. Daardoor kan de start om 19.30 uur plaatsvinden. En kunnen wij zaterdagavond in alle rust opbouwen op de Vismarkt. En wat ons betreft is voor de komende edities de vierduizend deelnemers ook nog niet het maximum.”

Als we het hebben over de 4 Mijl 4 You. Hoe is dat indertijd ontstaan?

“Het is allemaal begonnen in 2011. In dat jaar bestond hardloopevenement de 4 Mijl 25 jaar. Een lustrum dus. Het leek ons leuk om een lustrumactiviteit te organiseren. Daar zijn we over na gaan denken en we zijn uitgekomen bij de 4 Mijl 4 You. We wilden een activiteit opzetten waar iedereen aan mee zou kunnen doen. Niet alleen hardlopend maar op elke te bedenken manier. En dat in de meest brede zin van het woord.”

De afgelopen jaren hebben we de beelden gezien. Je hebt het echt over hele verschillende manieren, hè?

“Dat klopt. Er zijn mensen die in een rolstoel deelnemen, je ziet kinderen op skates, fietsers, wandelaars, skateboarders en zelfs mensen die speciaal voor deze avond een zelfgemaakt voertuig hebben gefabriceerd. En her en der zie je ook nog een scootmobiel. Je kunt het zo gek niet bedenken, en je ziet het voorbij komen. Daarbij zijn de voertuigen vaak opgetuigd met allerlei lampjes. Daardoor kun je echt spreken van een feestelijke optocht die van Haren naar Groningen voert.”

Wie zijn de mensen die hier aan deelnemen?

“Dat is heel gevarieerd. We zien bijvoorbeeld veel cliënten van Cosis, Lentis en De Brug die hier halsreikend naar uitkijken. Maar uiteindelijk is iedereen welkom die normaliter niet mee doet aan de grote 4 Mijl. En wat je ziet, dat is fantastisch. Je ziet heel veel blije mensen die hier heel erg van genieten.”

Je refereert al een aantal keren aan de grote 4 Mijl. Die wedstrijd wordt gekenmerkt door startvakken waaruit de deelnemers starten. Voor dit evenement zal er vast en zeker een aangepaste procedure zijn…

“Nou, dat is de grap. In het verleden hebben we dat wel geprobeerd om het door een alternatief in soepele banen te begeleiden. Maar dat had een averechts effect. De 4 Mijl 4 You is het meest chaotische evenement dat we hebben, zeggen wij elkaar. De start vindt dus op dezelfde manier plaats. Deelnemers verzamelen zich op het Raadhuisplein of Haderaplein. Via de Molenweg gaan ze naar de startboog. Daar zal het startschot gelost worden door onze nieuwe burgemeester Roelien Kamminga (VVD). Vervolgens zal het zo’n drie kwartier feest zijn, want zolang duurt het voor iedereen de startstreep is gepasseerd.”

Hoe leuk is het om dit te mogen organiseren?

“Wij organiseren als Golazo talloze hardloopevenementen in de regio. Maar het weekend van de 4 Mijl is voor ons de hoogmis. Wat bij het wielrennen qua hoogmis de Ronde van Vlaanderen is, is dat voor ons dit evenement. En de 4 Mijl 4 You is een prachtig evenement om te mogen organiseren. Dat wordt echt gezien als een hoogtepunt, waar we als organisatie, want we doen dit met heel veel mensen, echt naar uit kijken.”

Normaal is er een sluitingstijd. Wanneer moet de laatste deelnemer op de Grote Markt binnen zijn?

“De finish sluit als de laatste deelnemer de finish is gepasseerd. Er zullen vanavond verschillende entertainmentauto’s met muziek, licht en geluid meerijden. Achterop rijden er verschillende volgauto’s. De bedoeling is om iedereen te laten finishen. Mocht dat onverhoopt, door welke reden dan ook, niet lukken: iedereen krijgt vanavond sowieso een medaille.”

Wat is je oproep voor vanavond?

“Ik zou alle deelnemers uit willen nodigen om lampjes en toeters mee te nemen. En inwoners zou ik willen vragen om langs het parcours te gaan staan. Het wordt vanavond prachtig weer. Kom de deelnemers aanmoedigen. Mensen die op hun eigen manier de 4 mijl afleggen: het gaat een prachtig en feestelijk evenement worden.”

Luister naar Johan Meijer die zaterdag te gast was in het radioprogramma OOG op Zaterdag. Hij vertelt hoe het evenement ontstaan is: