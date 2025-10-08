FC Groningen wint oefenwedstrijd overtuigend bij FC Utrecht

Foto via FC Utrecht

FC Groningen speelde woensdag een besloten oefenwedstrijd tegen FC Utrecht in de Galgenwaard. De ploeg uit Stad won de wedstrijd met 3-0.

De ploeg uit het noorden van het land nam al in de eerste helft afstand van de Utrechters en kwam geen moment meer in gevaar. Mats Seuntjens scoorde na een kwartier spelen het eerste doelpunt voor FC Groningen.

David van der Werff verdubbelde halverwege de eerste helft de voorsprong. Kort daarna voorkwam de Groningse doelman Hidde Jurjus dat FC Utrecht dichter bij kwam met een knappe redding op een inzet van Tygo Land.

Na rust zette Levi Roeland de 3-0 eindstand op het scorebord met een counter. De Groningse verdediging en het middenveld hielden Utrecht onder controle, waardoor er geen doelpunten meer vielen.