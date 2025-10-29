FC Groningen wil revanche op Sparta in bekerduel

Foto via FC Groningen

FC Groningen speelt donderdag in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi tegen Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Dick Lukkien wil zich revancheren voor de eerdere nederlaag tegen dezelfde tegenstander in de competitie. De Groningse club moet het wel zonder een groot aantal supporters doen, die het duel boycotten.

De uitwedstrijd volgt slechts enkele dagen na het competitieduel met Fortuna Sittard, de verste reis die Groningen dit seizoen moet maken. Om de spelers beter te laten herstellen, blijft de selectie van Groningen daarom na afloop van de bekerwedstrijd een nacht in Zuid-Holland.

“Als we direct zouden terugrijden, komen we midden in de nacht aan. Dat breekt de nachtrust”, zegt trainer Dick Lukkien. “Omdat we zondag alweer tegen FC Twente spelen, kiezen we ervoor om te blijven overnachten.”

Selectie op sterkte voor revanche

De FC-trainer beschikt over een vrijwel fitte selectie. Alleen Wouter Prins is nog een twijfelgeval vanwege een blessure. Marco Rente keert terug van een hamstringblessure, maar mogelijk begint hij niet in de basis.

Lukkien wil dat zijn ploeg vooral beter speelt dan in het vorige duel met Sparta, dat met 0-2 verloren ging. “We waren toen slordig aan de bal. Dat moet beter. We moeten de ruimtes kleiner houden en de lange ballen op hun spits beter opvangen.”

Geen supporters

De supportersverenigingen van FC Groningen gaan niet mee naar Rotterdam. Zij boycotten de wedstrijd uit protest tegen de verplichte buscombi-regeling. Die volgt na een oproep van de Noordtribune, die stelt dat het geen pas is dat de FC-supporters op een doordeweekse avond verplicht met de bus naar Rotterdam moeten.

De wedstrijd wordt gespeeld op Het Kasteel in Rotterdam en begint om 20.00 uur. Scheidsrechter Jeroen Manschot leidt het duel.