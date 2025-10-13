FC Groningen verlengt contract Jismerai Dillema

Dillema na zijn eerst profcontract (foto via FC Groningen)

FC Groningen heeft het contract van middenvelder Jismerai Dillema opengebroken en verlengd tot de zomer van 2028. De 18-jarige Stadjer is al jarenlang actief binnen de jeugdopleiding van de Trots van het Noorden en maakte afgelopen zomer de overstap naar FC Groningen onder-21.

Dillema speelt al zijn hele leven op Sportpark Corpus den Hoorn. Hij begon in de jeugd van GRC Groningen, waarna hij via de FC Groningen Voetbalschool werd opgenomen in de opleiding van de club. Sindsdien bewandelde hij het volledige jeugdtraject bij FC Groningen, van Onder-12 tot de oudste lichting van de opleiding.

Beloning voor ontwikkeling

Op 16-jarige leeftijd tekende Dillema zijn eerste contract bij FC Groningen. Dat contract is nu, ruim twee jaar later, verlengd tot medio 2028. “Een beloning voor de ontwikkeling van de Groninger”, aldus de club in een persbericht. De middenvelder werd de afgelopen jaren meerdere keren genomineerd voor de titel ‘Strijder van het Jaar’, een interne prijs voor spelers die zich op en buiten het veld onderscheiden.

Dicht bij debuut

In de voorbereiding op het huidige seizoen speelde Dillema regelmatig mee in oefenwedstrijden van de eerste selectie. Ook werd hij dit seizoen al drie keer opgenomen in de wedstrijdselectie voor Eredivisiewedstrijden, maar tot een officieel debuut is het nog niet gekomen.

“Dit is de club waar ik altijd heb willen spelen”, vertelt Dilemma aan de club. “Ik heb de voorbereiding mogen meedoen bij het eerste, dat was al super mooi en ik train nu iedere week mee. De volgende stap is om mijn officiële debuut te maken.”