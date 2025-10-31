FC Groningen vecht schorsing Vaessen aan, onduidelijkheid over doelman in duel tegen FC Twente

Foto Andor Heij: Etienne Vaessen

Het is nog onduidelijk wie er zondag bij FC Groningen onder de lat staat in het thuisduel tegen FC Twente.

FC Groningen verloor donderdagavond in Rotterdam de bekerwedstrijd tegen Sparta met 5-2. In dat duel kreeg doelman Etienne Vaessen een directe rode kaart vanwege hands buiten het strafschopgebied.

Ook zou Vaessen daardoor Sparta een scoringskans hebben ontnomen. Dat betekent normaal gesproken een automatische schorsing voor de volgende wedstrijd. Dan zou Hidde Jurjus het doel moeten verdedigen tegen FC Twente.

Beroep

FC Groningen is het echter niet eens met die rode kaart en vecht die dus aan. Vrijdag (vanavond) is de mondelinge behandeling van de zaak. Wanneer de uitspraak komt is nog niet bekend.

FC Groningen heeft verder weinig personele problemen, aldus trainer Dick Lukkien: “Er zijn na wedstrijden altijd kleine pijntjes, maar het lijkt erop dat we vrij compleet kunnen aantreden. We hebben morgen nog een training en een dag van herstel, dan bekijken we zondagochtend wie er klaar voor is en wie eventueel niet.”

FC Groningen – FC Twente in de Euroborg begint zondagmiddag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Joey Kooij.