FC Groningen tegen NAC zonder Marco Rente en Tygo Land

Marco Rente - Foto via FC Groningen

FC Groningen moet het vrijdagavond in Breda doen zonder verdediger Marco Rente en middenvelder Tygo Land.

Rente viel tegen Feyenoord geblesseerd uit en is nog niet hersteld. Land pakte in de slotfase zijn tweede gele en dus rode kaart en is daardoor automatisch geschorst.

De aanvallers Brynjólfur Willumsson en Oskar Zawada zitten weer bij de wedstrijdselectie, maar kunnen waarschijnlijk geen hele wedstrijd spelen. Ook Noam Emeran zit weer bij de wedstrijdselectie.

FC Groningen staat zesde in de eredivisie en NAC vijftiende. NAC – FC Groningen begint vrijdag om 20.00 uur en wordt gefloten door scheidsrechter Jannick van der Laan.