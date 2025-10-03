FC Groningen overleeft negen minuten blessuretijd en wint verdiend in Breda

FC Groningen heeft voor de tweede keer dit seizoen een uitwedstrijd gewonnen. Op bezoek bij NAC Breda werd in een nat en koud Rat Verlegh Stadion met 2-1 gewonnen.

In de beginfase kreeg Groningen de beste mogelijkheden om de score te openen. Met Younes Taha als gevaarlijkste speler bleven echt grote kansen echter uit. Beide teams zagen een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel.

Tien minuten voor rust werd de ban gebroken door FC-middenvelder Tika de Jonge, die zonder zich te bedenken van ruim 25 meter een afvallende bal met zijn linker in het doel joeg. Het was de eerste treffer van het seizoen voor De Jonge, die een deel van zijn jeugdopleiding genoot bij NAC.

De Bredanaars waren duidelijk van slag door het tegendoelpunt en herstelden eigenlijk nooit daarvan. In de tweede helft was het overwicht van de bezoekers nog groter en via spits Thom van Bergen liep Groningen uit naar 2-0. Ook hij maakte zijn eerste van het seizoen.

Na een lange bal van doelman Etienne Vaessen en een goede loopactie van Taha rondde Van Bergen zijn soloactie uitstekend af door de bal in de korte hoek te knallen. Vaessen viel trainer Dick Lukkien in de armen om zijn assist te vieren.

Negen minuten

Een kwartier voor tijd keerde clubtopscorer Brynjólfur Willumsson terug in de ploeg van Lukkien. De IJslander miste drie wedstrijden door een blessure. De spits kreeg de mogelijkheid weer ritme op te doen want er werd negen(!) minuten blessuretijd bijgeteld.

Daarin maakte NAC halverwege via Mohamed Nassoh de aansluitingstreffer waardoor er hoop terugkeerde in de harten van het thuispubliek. Groningen ontsnapte toen NAC-invaller Cherrion Valerius uit de tweede lijn de bal richting kruising, maar op de lat knalde.

Door de overwinning staat FC Groningen na acht speelronden op 15 punten na vijf overwinningen en drie nederlagen. Daarmee staat het in ieder geval tot zondagmiddag op de vierde plek in de eredivisie. Over twee weken, na de interlandperiode, komt Sparta Rotterdam op bezoek in de Euroborg.

Opstelling NAC Breda: Daniel Bielica; Boyd Lucassen (46’ Cherrion Valerius), Leo Greiml, Rio Hillen, Boy Kemper; Lewis Holtby (58’ Clint Leemans), Fredrik Oldrup Jensen (58’ Raul Paula); Juho Talvitie (58’ Charles-Andreas Brym), Mohamed Nassoh, Kamal Sowah; Sydney van Hooijdonk (75’ Pepijn Keulen)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Tyrique Mercera (73’ Wouter Prins), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; David van der Werff (73’ Brynjólfur Willumsson), Stije Resink, Tika de Jonge, Jorg Schreuders; Younes Taha (90’ Noam Emeran), Thom van Bergen (84’ Mats Seuntjens)