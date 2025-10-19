FC Groningen lijdt op eigen veld nederlaag tegen Sparta Rotterdam

FC Groningen heeft de goede seizoenstart geen vervolg kunnen geven tegen Sparta Rotterdam. In de eigen Euroborg ging de ploeg van trainer Dick Lukkien in de eerste wedstrijd na de interlandbreak met 2-0 onderuit.

Groningen moest het stellen zonder de geblesseerde sleutelspelers Marco Rente en Brynjólfur Willumsson en daardoor stond er een ongewijzigde ploeg in het veld ten opzichte van de laatste wedstrijd op bezoek bij NAC Breda (2-1 winst).

De bezoekers waren in het eerste bedrijf de betere ploeg en kwamen na iets meer dan een kwartier spelen op voorsprong. Na slordigheden achterin bij Groningen kreeg Sparta-spits Tobias Lauritsen een grote kans. Zijn inzet werd ternauwernood van richting veranderd en verdween naast het doel, maar bij de hoekschop die daarop volgde was de lange Noor alsnog trefzeker. Hij kon van dichtbij binnenwerken nadat FC-middenvelder Stije Resink zich makkelijk liet wegzetten.

Steun van publiek

In de tweede helft drong Groningen met de steun van het publiek aan en hing Sparta voornamelijk achterover. Na iets meer dan een uur kregen de Rotterdammers op de counter een ideale kans om de wedstrijd vroeg te beslissen. Ayoub Oufkir zag zijn wippertje echter net naast het doel van de goed uitgekomen Etienne Vaessen verdwijnen.

Ruim tien minuten later kreeg de in de rust ingevallen spits Oskar Zawada dé kans om Groningen op gelijke hoogte te brengen. Na een lage voorzet van rechtsback Tyrique Mercera schoot de Pool van dichtbij de bal over het doel.

Vlak voor tijd besliste Sparta het duel nadat invaller Patrick van Aanholt een vrije trap langs de muur krulde en Vaessen in de korte hoek verraste. Daardoor ging het publiek in de Euroborg duidelijk teleurgesteld naar huis.

Door de nederlaag verzuimt Groningen om over Ajax heen te wippen op de ranglijst. De FC blijft vijfde staan met 15 punten uit negen duels. Aanstaande zaterdag gaat de ploeg van Lukkien op bezoek bij het Fortuna Sittard van Danny Buijs.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Tyrique Mercera, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman (77’ Wouter Prins); David van der Werff (90’ Mark Hoekstra), Tika de Jonge (77’ Tygo Land), Stije Resink, Jorg Schreuders (46’ Oskar Zawada); Younes Taha, Thom van Bergen (72’ Mats Seuntjens)

Opstelling Sparta Rotterdam: Joël Drommel, Shurandy Sambo, Marvin Young, Bruno Martins Indi, Teo Quintero; Julian Baas, Lance Duijvestijn (83’ Ayoni Santos), Jens Toornstra (90’ Jonathan de Guzman); Mitchell van Bergen (69’ Sayfallah Ltaief), Tobias Lauritsen (90’ Nokkvi Thorisson), Ayoub Oufkir (83’ Patrick van Aanholt)