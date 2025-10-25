FC Groningen boekt in Sittard zesde overwinning van het seizoen

FC Groningen heeft in Sittard de zesde overwinning van het seizoen geboekt. Tegen het Fortuna van trainer Danny Buijs werd met 2-1 gewonnen.

De wedstrijd tussen de meest noordelijk gelegen club en de meest zuidelijk gelegen club van de eredivisie begon tien minuten later wegens problemen in het verkeer. De selectie van FC was vrijdag al naar Limburg afgereisd en had daar zodoende dus geen last van. Terwijl de laatste supporters het uitvak binnendruppelden, kwam de regen met bakken uit de hemel in Sittard.

Donkere wolken pakten zich letterlijk en figuurlijk samen boven Fortuna dat in de eerste helft veel slordig balverlies leed. Groningen profiteerde daar na zes minuten spelen optimaal van toen aanvoerder Stije Resink na een balverovering op de helft van Fortuna zijn opmars maakte en aan de rechterkant collega David van der Werff aanspeelde. De jonge middenvelder kapte zijn tegenstander uit en schoot de bal in de verre hoek voor zijn tweede treffer van het seizoen.

Na een kwartier spelen klaarde het op in Sittard en bleef Groningen voor een groot gedeelte van de eerste helft de bovenliggende partij. Via Thom van Bergen en Resink kreeg FC mogelijkheden om de score uit te breiden. Kort voor rust moest doelman Etienne Vaessen ingrijpen op een kopbal van dichtbij van Fortuna-middenvelder Justin Lonwijk.

Tweede helft

Na rust leek er een ander Fortuna te staan en onder leiding van de in de rust ingevallen Mohamed Ihattaren voetbalde de ploeg van Buijs gemakkelijker dan in het eerste bedrijf. Kort na rust kreeg oud-FC-spits Kaj Sierhuis de kans om zijn ploeg naast Groningen te brengen, maar zijn poging ging naast.

Groningen counterde zich na iets meer dan een uur spelen naar een verdubbeling van de score. Een corner van Fortuna resulteerde erin dat FC binnen enkele ogenblikken aan de andere kant stond. De aanval over meerdere schijven eindigde bij verdediger Marvin Peersman, die op aangeven van uitblinker Younes Taha de wedstrijd leek te beslissen.

Via een andere oud-FC-spits, Paul Gladon, vond Fortuna een kwartier voor tijd aansluiting nadat de invaller een voorzet van rechts goed binnenkopte en Vaessen kansloos liet. In het restant probeerde Fortuna wel de gelijkmaker te maken, maar was het niet bij machte het de Groninger verdediging echt lastig te maken.

Door de overwinning komt FC op 18 punten uit 10 wedstrijden, wipt het op de ranglijst over Ajax heen en komt het in punten gelijk met nummer drie AZ. De Noord-Hollandse ploegen komen zondag in actie. Volgende week wacht Groningen de thuiswedstrijd tegen FC Twente.

Opstelling Fortuna Sittard: Mattijs Branderhorst; Ivo Pinto (84′ Luka Tunjic), Shuan Adewoye (46’ Justin Hubner), Iván Marquez, Jasper Dahlhaus; Philip Brittijn, Justin Lonwijk, Ryan Fosso; Dimitrios Limnios (66’ Makan Aiko), Kaj Sierhuis (66’ Paul Gladon), Kristoffer Peterson (46’ Mohamed Ihattaren)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente (85’ Tyrique Mercera), Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Stije Resink, Tika de Jonge; David van der Werff (80’ Brynjólfur Willumsson), Younes Taha (85’ Mats Seuntjens), Jorg Schreuders; Thom van Bergen