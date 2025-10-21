Extra borden voorkomen nieuw ongeluk in ‘Mario Kart’-bocht niet

Foto: 112 Groningen

In de inmiddels beruchte ‘Mario Kart-bocht’, de verbindingsweg tussen de zuidelijke en westelijke ringweg, vloog dinsdagmiddag opnieuw een auto uit de bocht.

De auto kwam, na een botsing met de betonnen wanden, achterstevoren tot stilstand op het natte wegdek in de bocht. De politie en een weginspecteur schoten de gestrande bestuurder te hulp, in afwachting van een sleepbedrijf. Ambulancepersoneel kwam ook even kijken naar de toestand van de inzittenden.

Sinds de oplevering van de verbindingsweg in de zomer van 2023 staat de bocht bekend als gevaarlijk. Vooral bij nat weer gebeuren er met regelmaat ongelukken. De maximumsnelheid is 50 kilometer per uur, maar er wordt vaak harder gereden.

De provincie plaatste eind september extra en grotere gele verkeersborden bij de zogenoemde ‘Mario Kart-bocht’ om automobilisten beter te waarschuwen voor de scherpe bocht. Eerder dit jaar paste Aanpak Ring-Zuid ook al het asfalt aan de bocht, in de hoop het aantal ongelukken terug te dringen.