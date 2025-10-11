Extinction Rebellion voert zaterdag actie bij ING: “Protest tegen fossiele miljarden”

Foto: Extinction Rebellion

Met een groot aantal posters voert Extinction Rebellion zaterdag actie bij het bankkantoor van ING aan het Hereplein. XR zegt met de actie het handelen van de bank zichtbaar te willen maken.

“Temidden van een escalerende klimaatcrisis investeert deze bank nog altijd miljarden in nieuwe, fossiele projecten,” vertelt XR-woordvoerder Daniël Koelikamp. “Dat is niets anders dan crimineel gedrag. Wij vinden dat overheden, grote bedrijven en ook banken hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de opwarming van de aarde tegen moeten gaan. Helaas doet de bank waar wij vandaag actie voeren weinig tot niets om haar geldstromen te verleggen en blijft zij onophoudelijk de destructie van de aarde financieren. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de investeringen die de bank doet in mensenrechtenschendingen op de Westelijke Jordaanoever in het Midden-Oosten en de wapenindustrie.”

Om het onderwerp op de kaart te zetten werden in de vroege ochtend posters op de ramen van het bankkantoor geplakt. Op deze posters wordt de klimaatschade zichtbaar gemaakt. Rond 11.00 uur waren de rebellen van Extinction Rebellion aanwezig, om onder muzikale begeleiding van het Klimaatkoor Groningen voorbijgangers te helpen over te stappen naar een schonere bank. “Door geld weg te halen kan dit niet langer misbruikt worden voor schadelijke investeringen. Klanten hebben hiermee directe invloed op een groenere toekomst.”

Volgens XR is de bank sinds het Klimaatakkoord van Parijs niet minder maar meer gaan beleggen in fossiel en heeft het hiermee een CO2-uitstoot die vergelijkbaar is met een land als Zweden. Uit cijfers van Amnesty International blijkt dat de bank alleen al door de fossiele investeringen die het doet in de Indonesische archipel jaarlijks leidt tot zo’n 6.500 vroege overlijdens per jaar. XR werd opgericht in 2018. Met vreedzame, creatieve en ontregelende acties zet het druk op overheden om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis.