‘Expositie Handmade is landelijk van opzet en hoeft niet de lokale stand van zaken te tonen’

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) verdedigt de tentoonstelling ‘Handmade’ in Forum Groningen, die kritiek levert op de kledingindustrie. Volgens de Partij voor het Noorden (PvhN) wekt de expositie verwarring omdat het lokale succes van de textielverwerking buiten beeld blijft.

De pop-up tentoonstelling ‘Handmade’ – te zien van 3 tot en met 12 oktober – toont de keerzijde van de kledingindustrie en laat zien hoe afgedankte kleding in Afrika en Zuid-Amerika op de vuilnisbelt belandt. Partij voor het Noorden (PvhN) stelde schriftelijke vragen, omdat het een verkeerd beeld zou schetsen.

Evelien Bernabela (PvhN): “Op de tentoonstelling wordt gesuggereerd dat de kleding die we keurig in de bakken doen, toch niet goed wordt gerecycled. Dit staat haaks op de informatie van de gemeente, waarin staat dat wij lokaal negentig procent recycling halen. Het is een gemiste kans dat het succesvolle Groningse verhaal niet wordt verteld, terwijl de tentoonstelling in Forum Groningen plaatsvindt. We zijn benieuwd hoe het college hier tegenaan kijkt.”

Wethouder De Wrede benadrukt dat de tentoonstelling een mondiaal perspectief biedt en niet gericht is op de lokale situatie. De expositie is landelijk van opzet en hoeft daarom niet de lokale stand van zaken te tonen.

De Wrede stelt dat de tentoonstelling wel van belang is voor de bewustwording van het wereldwijde probleem. “Fast fashion, gemaakt met inferieure materialen, kan vaak niet gerecycled worden vanwege de slechte kwaliteit. De kledingindustrie is niet voor niets een van de meest vervuilende industrieën ter wereld.” Ze noemt de tentoonstelling in dit kader een goede aanvulling op de reparatieworkshops die het Forum maandelijks aanbiedt om ‘nut en noodzaak’ van kledingreparatie inzichtelijk te maken.

De wethouder wees erop dat het lokale en regionale perspectief hoopvol is. Ze wijst op de textielhubs in Groningen, Emmen en straks Leeuwarden. Deze hubs laten zien hoe we minder hoeven te kopen door ruilen, delen of reparatie. “Met betrokken stakeholders, zoals het bedrijfsleven, de overheid en onderwijs, zorgen we ervoor dat er een duurzame en inclusieve textielketen kan én wordt gerealiseerd. Tevens creëren we daarmee een markt voor circulaire producten die we lokaal en regionaal stimuleren dankzij circulair inkopen. Daarnaast is het algemeen bekend dat we in de binnenstad bijzonder veel circulaire kledingwinkels hebben, waarmee we de keten stimuleren.”

De Wrede wijst er tevens op dat er Europese wetgeving komt rondom de export van onverkochte en afgedankte textiel vanaf 2026 of 2027.