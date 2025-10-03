Europaweg komend weekend in beide richtingen dicht vanwege werkzaamheden

Foto: Rijkswaterstaat via Groningen Bereikbaar

De Europaweg is komend weekend in beide richtingen dicht ter hoogte van de zuidelijke ringweg. Ook de afrit Groningen-Europapark vanaf Euvelgunne is afgesloten.

De afsluiting begint vrijdagavond om 19.00 uur en duurt tot maandag 6 oktober 05.00 uur en is nodig om een oude hoogspanningskabel te verwijderen.

Verkeer vanuit het centrum kan nog wel de toerit gebruiken richting het Julianaplein. De verbinding onder het viaduct door is in beide richtingen dicht. Ook de toerit richting knooppunt Euvelgunne is niet bereikbaar. Vanaf Westerbroek blijft de Europaweg wel open richting het centrum.

Verkeer vanaf de Griffeweg of Europaweg naar het zuiden wordt omgeleid via de Sontweg en Bornholmstraat. Vanaf de A7 (Hoogezand) naar het UMCG of het centrum kan worden omgereden via de oostelijke ringweg (N46) en afrit Meerstad. Daarna gaat de route via de Sint Petersburgweg en de Sontweg verder de stad in.