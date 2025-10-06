Erfgoedloketfair voor eigenaren van monumentale en karakteristieke gebouwen in Groningen

Het Pelstergasthuis is een voorbeeld van een monumentaal pand (Bron: OOG)

Het Erfgoedloket Groningen organiseert op 5 november aanstaande een jaarbeurs op het terrein van de voormalige suikerfabriek in Groningen. Tijdens deze fair kunnen bewoners en eigenaren van monumentale panden in de provincie Groningen meer te weten komen over zaken rondom hun karakteristieke pand.

De gratis fair bestaat uit een informatiemarkt en verschillende lezingen. Zo kunnen eigenaren antwoord krijgen op hun vragen over verduurzamen, versterken en schadeafhandeling. Daarnaast zijn er experts aanwezig die meer kunnen vertellen over financiële regelingen, vergunningsprocedures en de historie van het erfgoed.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de beurs door een mail te sturen naar info@erfgoedloketgroningen.nl of te bellen met: 050 313 27 09. Houd voor het gehele programma de website van Erfgoedloket Groningen in de gaten.