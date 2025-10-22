Erfgoedloketfair voor eigenaren monumentale panden

Foto: Ronnie Zeemering

In de voormalige Suikerfabriek aan de Suikerlaan vindt woensdag 5 november de jaarlijkse Erfgoedfair plaats, voor eigenaren van monumentale en karakteristieke panden in de provincie Groningen.

De organisatie is in handen van het Erfgoedloket Groningen. Van 15:00 tot 20:00 uur kunnen bezoekers terecht voor een middag en avond vol informatie, advies en inspiratie over het onderhouden, verduurzamen en behouden van monumentale en karakteristieke panden. De toegang is gratis.

Op het programma staan diverse lezingen en workshops waarin deskundigen praktische tips delen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: onder meer subsidies, verduurzaming en wat het betekent voor eigenaren als hun pand een karakteristieke status heeft.

Ok is er een informatiemarkt met tientallen organisaties en bedrijven. Zij kunnen meedenken over onderhoud, herstel, financiering en duurzame oplossingen. Bezoekers kunnen hier al hun vragen stellen. Meer informatie is te vinden op www.erfgoedloketgroningen.nl