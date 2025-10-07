Enexis waarschuwt voor overbelasting stroomnet in Groningen bij strenge vorst

Op heel koude dagen kan het stroomnet in delen van Groningen overbelast raken. Netbeheerder Enexis neemt daarom extra maatregelen om stroomuitval te voorkomen. Bedrijven en huishoudens wordt gevraagd om op vorstdagen minder stroom te gebruiken tijdens de drukste uren van de dag.

Volgens Enexis gaat het om 22 plekken in het verzorgingsgebied waar de kans op overbelasting het grootst is. Dat geldt vooral voor delen van Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. In Groningen gaat het om gebieden waar het net al zwaar wordt belast door de snelle groei van warmtepompen, elektrische auto’s en zonnepanelen.

Kachels, koken en opladen

De pieken op het stroomnet ontstaan meestal tussen 7.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 21.00 uur. Op die momenten gebruiken veel mensen tegelijk stroom om te verwarmen, te koken of hun auto op te laden. Als het verbruik te hoog wordt, kan het netwerk overbelast raken en schade oplopen. In het uiterste geval kan een deel van het net tijdelijk worden uitgeschakeld om erger te voorkomen.

Enexis probeert dat te vermijden door bedrijven te laten meedoen aan zogenoemd congestiemanagement. Zij krijgen dan een vergoeding als ze op piekmomenten minder stroom gebruiken. Ook zet de netbeheerder storingsreserves in. Dat is capaciteit die normaal alleen bij storingen of werkzaamheden wordt gebruikt.

‘Leg zaklamp en noodvoorziening klaar’

Huishoudens kunnen zelf ook helpen door hun stroomgebruik te spreiden. Bijvoorbeeld door de wasmachine of vaatwasser overdag te gebruiken, of de elektrische auto ’s nachts op te laden.

Enexis verwacht dat de maatregelen voldoende zijn om de pieken deze winter op te vangen, maar kan dat niet garanderen. Het bedrijf adviseert mensen om zich voor te bereiden op enkele uren zonder stroom, bijvoorbeeld door een zaklamp of noodvoorziening klaar te leggen.