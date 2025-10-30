Eisse Luitjens vervangt Annette van Velde tijdelijk in dagelijks bestuur Noorderzijlvest

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

Annette van Velde (62) legt wegens ziekte haar lidmaatschap van zowel het algemeen als het dagelijks bestuur tijdelijk neer bij het Waterschap Noorderzijlvest. LTO Noord draagt Eisse Luitjens (71) uit Loppersum voor als vervanger.

Luitjens neemt de volledige portefeuille van Van Velde over. Daarin vallen onder meer waterveiligheid, de beschikbaarheid van voldoende en gezond water in het noordelijk deel van het werkgebied, zoetwaterbeheer en de bestrijding van muskus- en beverratten.

Luitjens is geen onbekende binnen het waterschap: tussen 2015 en juni 2023 was hij al lid van het algemeen en dagelijks bestuur namens de gecombineerde fractie CDA-ChristenUnie-VVD.

Het algemeen bestuur van Noorderzijlvest komt op 12 november bijeen om formeel te besluiten over de toelating van Luitjens tot het algemeen bestuur. Ook wordt dan beslist over zijn tijdelijke benoeming als plaatsvervangend lid van het dagelijks bestuur.