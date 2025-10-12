Egbert Modderman blij met nieuwe verlichting Martinikerk: “Lampje op de smartphone zal niet meer nodig zijn”

Foto: ingezonden

Niet alleen de verlichting van de Martinitoren wordt maandagavond ingeschakeld, ook de binnenverlichting in de Martinikerk wordt officieel in gebruik genomen. Kunstenaar Egbert Modderman is blij met de nieuwe verlichting.

Egbert, hoe blij ben je?

“Enorm blij. In de Martinikerk zijn de acht werken van Barmhartigheid te bewonderen. Een project waar ik meerdere jaren aan gewerkt heb en dat vorig jaar tot een einde kwam. De kerk heeft overdag, vooral bij zonnig weer, een mooie lichtinval. Mijn schilderijen kwamen daardoor goed tot hun recht. Maar de zon schijnt niet altijd. Het is weleens mistig of grauw weer, en er worden ook regelmatig rondleidingen gegeven in de avonduren, waardoor de schilderijen niet goed tot hun recht kwamen.”

Heb je dat zelf ook meegemaakt?

“Jazeker. De kerk beschikte uiteraard al over verlichting. Maar die lampen waren niet specifiek gericht op de schilderijen. Ik heb nog niet zo heel lang geleden eens een rondleiding gegeven waarbij dit probleem heel duidelijk tot uiting kwam. Een mevrouw heeft wel tien keer gezegd dat ze het niet goed kon zien. Ik vertelde mijn verhaal, hoe de schilderijen tot stand zijn gekomen en wat de betekenis is, en met het lampje op mijn telefoon probeerde ik de details goed te laten zien. De mevrouw vertelde dat ze het verhaal prachtig vond, maar dat ze het niet goed kon zien. Dat was op dat moment echt een teleurstelling.”

Ook voor jou, denk ik?

“Absoluut. Maar ik wist dat er aan gewerkt werd. Jaren geleden is al eens gezegd dat men de verlichting aan wilde passen. De belofte lag er, maar tegelijkertijd weet je ook dat het een grote en dure operatie betreft. Dat de kerk het toch voor elkaar heeft gekregen, is denk ik heel bijzonder. De crowdfundingsactie is omarmd en het benodigde geldbedrag is in relatief korte tijd bij elkaar gesprokkeld. Als kunstenaar ben ik overigens ook bij het proces betrokken. Toen er over de verlichting werd gesproken, is mijn mening gevraagd. We zijn er doorheen gelopen. ‘Wat vind je er van? Wat kan beter?’ En dat vind ik wel heel netjes. Ze hadden dat namelijk als kerk niet hoeven doen.”

Heeft het resultaat je verwachtingen overtroffen?

“Absoluut. Verlichting is een vak apart, maar het is de mensen ontzettend goed gelukt. De kerk is door dit verlichtingsplan mooier geworden. Het is niet een kwestie van wat spotjes ophangen, er is een compleet nieuw systeem aangelegd waardoor het helderder is geworden. En toch, als je rondloopt door het gebouw, valt de verlichting niet op. En dat is bijzonder. Nederland heeft veel kerkgebouwen. Veel ervan raken in verval omdat religie minder belangrijk wordt. In Groningen blijven de Martinikerk en Martinitoren de trots van de stad. We zorgen er niet alleen voor dat we het gebouw behouden, maar het lukt ook om zaken toe te voegen. De schilderijen bijvoorbeeld, en nu de verlichting. Als generatie investeren we dit in dit icoon.”

Zouden de mensen over honderd jaar kunnen zeggen, dat hebben ze goed gedaan rond 2025?

“Wellicht. Maar wat je in ieder geval kunt zeggen is dat we in een traditie zijn gestapt. De Martinikerk is hoofdzakelijk gebouwd in de vijftiende eeuw. Door de eeuwen heen is het gebouw uitgebreid en verfraaid. Die traditie nemen wij als generatie over, waarbij er ook in deze tijd geïnvesteerd wordt in het gebouw. Als Groningen kunnen we daar trots op zijn. Ik kom ook op tal van andere plaatsen in het land, en ik weet dat je zoiets echt niet overal ziet.”

Wat is het geheim?

“Ik denk dat dit het collectief is. Dat het echt samen, door een heel grote groep mensen, wordt omarmd. Maar ik wil wel de gelegenheid gebruiken om Betty Knigge, de directeur, een groot compliment te geven. Zij komt uit een echte ondernemersfamilie. Dat zie je terug in de energie en de snelheid die zij laat zien. Ze zit bomvol ideeën en weet door haar enthousiasme veel voor elkaar te boksen. Dit onderwerp lag bijvoorbeeld al jarenlang op de plank. Wat ik al zei, het is een grote en dure operatie, en toch lukt het dan. Daar heb ik veel respect voor. Ook voor alle andere mensen die hierbij betrokken zijn.”

Egbert Modderman

Egbert Modderman is een kunstschilder die zich voornamelijk toelegt op het schilderen van levensgrote Bijbelse taferelen. Sinds 2015 is hij de vaste kunstschilder van de Martinikerk. Toen hij de kerk wilde huren voor een gelegenheid, schilderde hij in ruil daarvoor een eigentijds portret van Sint-Maarten, de heilige Martinus van Tours, naar wie de kerk vernoemd is. Kerkbestuur en publiek waren zodanig enthousiast dat in 2016 een expositie volgde. Vanaf 2017 werkte hij aan een grote vervolgopdracht voor de kerk: het schilderen van de acht werken van Barmhartigheid. De werken zijn opgehangen in de kooromgang van de kerk. Het is voor het eerst sinds de Reformatie en de Beeldenstorm – toen de kerk protestants werd – dat er weer permanent beeldende kunst in de kerk aanwezig is.

Verslaggever Lars Faber maakte een reportage over het werk van Modderman: