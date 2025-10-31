Eerste Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe feestelijk geopend

Aan het Harm Buiterplein in Groningen is vrijdag het eerste Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe officieel geopend. Het werkcentrum is een centrale plek waar inwoners en werkgevers terechtkunnen met vragen over werk, scholing en ontwikkeling.

Na de feestelijke opening vond een open huis plaats voor inwoners en werkgevers. De plek in het gemeentelijk kantoor aan het Harm Buiterplein is het eerste werkcentrum in de arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe, volgend jaar volgen er meer.

Het initiatief is een samenwerking tussen verschillende organisaties, waaronder het UWV, alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe, noordelijke mbo’s en roc’s en de provincie Groningen. Samen willen de organisaties de arbeidsmarkt in de regio versterken en mensen helpen vooruit te komen in hun loopbaan.

“Met het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe kunnen we de dienstverlening van alle arbeidsmarktpartners samenbrengen”, vertelt wethouder Carine Bloemhoff. “Door samen te werken maken we het voor inwoners en werkgevers zo eenvoudig mogelijk om toegang te krijgen tot kennis en ondersteuning. Of je nu op zoek bent naar een baan, een opleiding, of advies over het vinden en behouden van personeel hier ben je aan het juiste adres.”

Het Werkcentrum is van maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Werkzoekenden en werkgevers kunnen zonder afspraak binnenlopen voor gratis advies of een doorverwijzing op het gebied van werk, opleiding en ontwikkeling. Meer informatie over jet Werkcentrum is hier te vinden.