Eerste SKSG Kinderfestival in Forum Groningen trekt honderden bezoekers

In het Forum Groningen vond woensdag de eerste editie plaats van het SKSG Kinderfestival. Het evenement was bedoeld voor kinderen van de buitenschoolse opvang en hun ouders. Alle vijfhonderd beschikbare kaarten waren binnen enkele dagen vergeven.

Tijdens het festival konden kinderen samen met hun ouders deelnemen aan uiteenlopende activiteiten. Verspreid door het Forum werden workshops gehouden op het gebied van sport, techniek, kunst en koken. Ook was er muziek, theater en een lezing voor ouders over risicovol spelen.

De nieuwe kinderburgemeester van Groningen, Biene, bracht ook een bezoek aan het festival. Zij sloot zich aan bij enkele activiteiten en praatte met kinderen en ouders. Volgens de organisatie is het festival bedoeld om kinderen en ouders kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden binnen de buitenschoolse opvang.