Eerste overwinningen van het seizoen voor Forward en SC Stadspark

Foto Andor Heij. Forward.

Forward en SC Stadspark hebben de eerste overwinning van het seizoen binnen. Groninger Boys verloor.

In de tweede klasse H won Forward zondag met 2-1 van Peize. Hugo Potma opende de score voor Forward. Peize kwam nog voor de pauze langszij. Na rust besliste Joep Roofthooft de wedstrijd voor de studenten. Forward heeft drie punten uit twee wedstrijden.

In de derde klasse N pakte SC Stadspark de eerste zege door thuis te winnen van Siddeburen: 5-1. Cedwin Tel scoorde twee keer.

Groninger Boys verloor voor het eerst. In en tegen Heiligerlee werd het 3-1. Groninger Boys is vierde en heeft zes punten uit drie wedstrijden. Stadspark is zesde en heeft vier uit drie.