Eerste burgerberaad overhandigt ruim 30 adviezen aan gemeenteraad: ”Zorg ervoor dat het niet verkruimelt”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het eerste burgerberaad van Groningen is ten einde gekomen. Woensdagavond overhandigde het burgerberaad een document aan de gemeenteraad. Daarin stonden meer dan dertig adviezen over hoe om te gaan met de afvalproblematiek.

Op 10 maart van dit jaar kwamen 120 mensen met verschillende achtergronden samen om zich te buigen over diverse problemen rondom afval. ”Het was een soort Groningen in het klein”, zegt Robin Koster, die de leiding had over het project. De deelnemers aan het burgerberaad lieten zich bijpraten door experts en bezochten verschillende bedrijven om informatie in te winnen.

“Vanaf het begin zat de sfeer er goed in en iedereen ging er vol voor. Je komt steeds dezelfde mensen tegen en we hebben nu zelfs een appgroepje waarin we met elkaar afspreken”, vertelt één van de deelnemers.

Uiteindelijk werden er verschillende werkgroepen gevormd, die elk met een ander probleem aan de slag gingen. De plannen die hieruit voortkwamen, werden vervolgens door de gehele groep besproken. De meeste weerstand ontstond bij het onderwerp Diftar, een afvalinzamelingssysteem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van de hoeveelheid aangeboden restafval, in plaats van een vast bedrag voor iedereen. Over dit onderwerp werden drie adviezen geformuleerd, die alle drie met twee derde van de stemmen werden weggestemd.

“Nu is de politiek aan zet. Zorg dat jullie een GPS-tracker aan de adviezen hangen, zodat wij kunnen blijven volgen wat ermee gebeurt”, aldus Robin Koster. “Ik hoop echt dat veel van de adviezen overeind blijven en dat ze niet verwateren. Echt, ik hoop dat er zoveel mogelijk wordt uitgevoerd”, laat een vrouwelijke deelnemer weten aan de gemeenteraad.

Het is de eerste keer dat de gemeente een burgerberaad organiseert en ze is blij dat de deelnemers zo enthousiast zijn over het werk dat ze hebben gedaan. “Wij kunnen van alles organiseren, maar zonder de bewoners die hier tijd en inzet in steken, was dit nooit gelukt”, zegt wethouder Mirjam Wijma.