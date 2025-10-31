Een stadsderby in noordelijke districtsbeker, bekerhouder Velocitas naar HSC

Foto Andor Heij: PKC'83 - FC Lewenborg

De loting van de tweede knock-outronde van de noordelijke districtsbeker vrijdag heeft één derby opgeleverd. Lycurgus ontvangt PKC’83. Bekerhouder Velocitas 1897 speelt in Sappemeer tegen HSC.

Op papier zijn dat eenvoudige tegenstanders voor PKC en Velocitas, omdat de opponenten enkele klassen lager spelen. Ook de overige Groninger clubs hebben een tegenstander geloot die op een lager niveau acteert.

De complete loting van groep drie in de noordelijke districtsbeker

Lycurgus (4e klasse) – PKC’83 (vierde divisie)

Be Quick 1887 (1e) – Zuidhorn (3e)

Oranje Nassau (1e) – Rolder Boys (2e)

GVAV Rapiditas (2e) – Heiligerlee (3e)

Groen Geel (3e) – SIOS (4e)

HSC (4e) – Velocitas 1897 (1e)

Grijpskerk (2e) – NEC Delfzijl (3e)

Corenos (3e) – Rood Zwart Baflo (5e)

De wedstrijden worden op dinsdag 18, woensdag 19 of donderdag 20 november gespeeld.