Eemshavenweg komende zondag afgesloten vanwege onderhoud

Weggebruikers moeten zondag rekening houden met een afsluiting van de Eemshavenweg (N46). Het traject tussen knooppunt Boterdiep in Groningen en de westelijke op- en afrit naar Middelstum/Loppersum (N996) is op zondag in beide richtingen afgesloten van 06.00 tot 18.00 uur.

De afsluiting maakt deel uit van gepland onderhoud aan de N46. De provincie voert verschillende werkzaamheden uit, waaronder kleine asfaltreparaties, het reinigen van bruggen en verkeersborden, en het snoeien van bermen en bomen.

Op zaterdag 11 oktober is het noordelijke deel van de N46 afgesloten tussen de oostelijke op- en afrit naar Middelstum/Loppersum en de Eemshaven. Tussen zaterdag 18.00 uur en zondag 06.00 uur is de gehele weg open voor verkeer.

Verkeer tussen Groningen en de Eemshaven wordt omgeleid via de N33 en N360 of via de N363 en N361. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven. Tussen zaterdag 18.00 uur en zondag 06.00 uur is de gehele weg open voor verkeer.