Eemshavenweg komend weekend afgesloten

De Eemshavenweg (N46) is komend weekend afgesloten in beide richtingen, vanwege onderhoudswerkzaamheden. Zaterdagavond en -nacht is de weg wel open.

Het noordelijke deel van de N46, vanaf de oostelijke op- en afrit naar Middelstum/Loppersum tot aan de Eemshaven is op zaterdag 11 oktober dicht. Het zuidelijke deel, vanaf Groningen stad (knooppunt Boterdiep) tot aan de westelijke op- en afrit Middelstum/Loppersum (N996) is op zondag 12 oktober dicht.

De provincie laat in het weekend meerdere klussen uitvoeren. Het gaat om kleine reparaties aan het asfalt, het schoonmaken van bruggen, viaducten en bewegwijzering. De bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt. De werkzaamheden worden gecombineerd om hinder en overlast voor het verkeer te beperken. Het verkeer tussen Groningen en de Eemshaven kan omrijden via de N33 en de N360 of via de N363 en de N361. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Tussen zaterdagavond 11 oktober om 18.00 uur en zondagochtend 12 oktober om 6.00 uur is de hele Eemshavenweg open voor verkeer in beide richtingen en zijn er geen werkzaamheden.