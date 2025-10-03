Dudok aan het Diep grote winnaar bij uitreiking Groninger Architectuurprijs

Foto: Roelof Bos

Dudok aan het Diep was dit jaar de grote winnaar tijdens de uitreiking van de Groninger Architectuurprijs. De vakjury gaf vrijdagavond een gedeelde eerste prijs aan Maggie’s Center en Dudok aan het Diep. Het publiek koos eveneens voor Dudok aan het Diep, samen met de Aanpak Ring Zuid.

De prijzen werden vrijdagavond aan het begin van de avond uitgereikt in de voormalige parkeergarage aan de Haddingestraat.

Vakjury kiest voor Dudok en Maggie’s Center

De jury bestond dit jaar uit architecten en andere deskundigen uit Den Haag. De eerste prijs van de vakjury ging naar Dudok aan het Diep en Maggie’s Center aan de Vrydenlaan.

De herinrichting van de Grote Markt kreeg de tweede prijs van de vakjury, die vanwege het aantal winnaars geen derde prijs toekende. Wel kreeg camping De Kleine Wereld in Onnen een eervolle vermelding van de jury.

Dubbel prijs voor Dudok dankzij publiek

Ook het publiek koos dit jaar voor twee winnaars. IRIS architecten en Marseille Buiten hadden daardoor dubbel prijs. Als ontwerpers van Dudok aan het Diep gingen zij met twee prijzen naar huis.

De publieksprijs werd gedeeld met Aanpak Ring Zuid. Maggie’s Center kreeg de tweede prijs van het publiek, gevolgd door De Kleine Wereld op de derde plaats.

Nog meer lof voor Dudok en Grote Markt

De Boumaprijs werd dit jaar niet uitgereikt. Deze prijs gaat alleen naar projecten of personen die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan architectuur in Groningen en daarbuiten.

Er was wel plek voor de GRONIEK: een prijs voor een project dat met liefde en aandacht ontworpen is en een goede nieuwe laag aan de omgeving toevoegt. De derde editie ging naar het deze avond al meermaals bekroonde Dudok aan het Diep.

De GALA (de Groninger Architectuur- en Landschapsprijs), de prijs voor het project waarin landschap en architectuur op de beste manier samengaan, ging naar Vogt Landschaftsarchitekten en de gemeente Groningen voor de herinrichting van de Grote Markt.

Over de Groninger Architectuurprijs

Bij de Groninger Architectuurprijs draait alles om de mooiste ontwerpen. Jaarlijks wordt er aan de hand van inzendingen de balans opgemaakt van de Groninger architectuur. Met de prijs wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving en het belang van zorgvuldig ontwerp.

De prijs is een initiatief van de Stichting Dag van de Architectuur Groningen, GRAS en Atelier Stadsbouwmeester, als onderdeel van de Groninger Architectuurmaand.