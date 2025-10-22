Drukte op noordelijk ring door botsing en pechgeval

Foto: 112 Groningen

Op de noordelijk ringweg (N370) was woensdagmiddag één rijstrook tijdelijk afgesloten vanwege een ongeval tussen een motorscooter en een auto.

De bestuurder van de motorscooter werd behandeld in de ambulance. Of vervoer naar een ziekenhuis nodig was, is niet bekend.

Tweehonderd meter verderop stond op dezelfde rijstrook een busje met pech. Een bergingsbedrijf moest daardoor meerdere voertuigen afslepen op dezelfde rijstrook. De afwikkeling van de incidenten zorgde daarmee voor flinke verkeersdrukte